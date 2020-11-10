Вагнер Лав: счастлив, что удалось продлить контракт с "Кайратом"

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? @oficialvagnerlove: ??? — Я счастлив, что удалось продлить трудовое соглашение с «Кайратом». Очень рад, что мы завоевали титул. Благодарен всем работникам клуба, тренерскому штабу и игрокам за ту помощь, которую они оказывали на протяжении всех этих дней, как я приехал сюда. Желаю всем нам счастья и всего хорошего в следующем сезоне. Обещаю, что я буду много работать. Хочу добиться новых целей в следующем году в составе «Кайрата».
Бывший игрок московского ЦСКА несколько дней назад продлил контракт с "Кайратом" на один год.
36-летний Вагнер Лав защищает цвета "Кайрат" с июля 2020 года. В этом сезоне бразилец стал чемпионом Казахстана.