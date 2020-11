Вагнер Лав: счастлив, что удалось продлить контракт с "Кайратом"

View this post on Instagram

? @oficialvagnerlove: ??? — Я счастлив, что удалось продлить трудовое соглашение с «Кайратом». Очень рад, что мы завоевали титул. Благодарен всем работникам клуба, тренерскому штабу и игрокам за ту помощь, которую они оказывали на протяжении всех этих дней, как я приехал сюда. Желаю всем нам счастья и всего хорошего в следующем сезоне. Обещаю, что я буду много работать. Хочу добиться новых целей в следующем году в составе «Кайрата».