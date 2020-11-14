Врач сборной Египта рассказал о состоянии здоровья Салаха, заразившегося COVID-19

Врач сборной Египта Мухаммад Абульаля дал информацию о самочувствии форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха, ранее заразившегося коронавирусом.

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- У него лёгкая форма заболевания и нет серьезных симптомов. Он должен самоизолироваться в Египте, пока его тест не даст отрицательный результат, а затем, конечно, он сможет поехать обратно. Опасения со стороны египетских властей связаны с тем, что Салах для Египта особенный. Все здесь хотят помочь и сделать все, что можно, для его выздоровления, - цитирует Абульаля Associated Press.



28-летний нападающий Мохаммед Салах дебютировал за национальную сборную Египта в сентябре 2011 года и сыграл за нее 67 матчей, в которых записал на свой счет 41 забитый гол и 22 результативные передачи. В 2017 году Мохаммед в составе сборной Египта вышел в финал Кубка Африки, забив 2 гола и отдав 2 результативных паса в 6 матчах. На чемпионате мира 2018 года Салах забил 2 мяча в 2 проведенных встречах группового этапа - в ворота сборных России и Саудовской Аравии.



