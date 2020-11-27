Сборная России попала в третью корзину. Жеребьевка пройдет в Цюрихе 7 декабря.
Отборочный турнир пройдет в два круга с марта по ноябрь 2021 года. На ЧМ-2022 напрямую выйдут 10 победителей групп, еще 10 команд, занявших вторые места в группах плюс две сборные, которые выиграли свои группы в Лиге Наций, попадут в плей-офф.
Напомним, что Россия заняла второе место в своей группе в Лиги Наций и осталась в дивизионе В.
ФИФА представила составы корзин квалификации ЧМ-2022
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