ФИФА представила составы корзин квалификации ЧМ-2022

ФИФА объявила состав корзин квалификации чемпионата мира-2022.
Сборная России попала в третью корзину. Жеребьевка пройдет в Цюрихе 7 декабря.

Отборочный турнир пройдет в два круга с марта по ноябрь 2021 года. На ЧМ-2022 напрямую выйдут 10 победителей групп, еще 10 команд, занявших вторые места в группах плюс две сборные, которые выиграли свои группы в Лиге Наций, попадут в плей-офф.

Напомним, что Россия заняла второе место в своей группе в Лиги Наций и осталась в дивизионе В.

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Теги: ЧМ-2022 ФИФА Сборная России
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