Ушел из жизни Паоло Росси, чемпион мира в составе сборной Италии и обладатель "Золотого мяча"

Итальянский экс-нападающий Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет.

Фото: twitter.com

Умер экс-форвард сборной Италии, чемпион мира 1982 года и обладатель "Золотого мяча" Паоло Росси, сообщает итальянский телеканал RAI Sport, на котором Росси работал телеэкспертом. Прославленный нападающий скончался на 65-м году жизни, причины его смерти пока не сообщаются.



Паоло Росси сыграл за сборную Италии 48 матчей, в которых забил 20 мячей. 6 его голов помогли итальянцам выиграть Чемпионат мира 1982 года, на котором Паоло стал лучшим бомбардиром. В составе туринского "Ювентуса" Росси становился победителем Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков, чемпионом Италии (дважды) и обладателем Кубка Италии. В 1982 году нападающий стал обладателем престижнейшей награды "Золотой мяч".