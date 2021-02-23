Селюк: Яя Туре работает в донецком "Олимпике" абсолютно бесплатно

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал об условиях работы своего подопечного Яя Туре в украинском "Олимпике".
Фото: "Олимпик"
"Хочу подчеркнуть, что Яя Туре работает в "Олимпике" абсолютно бесплатно. Ни одной копейки "Олимпик" не платит. Ни одной гривны", - заявил Селюк в интервью Youube-каналу "Профутбол Digital".

Напомним, ранее стало известно, что бывший нападающий "Манчестер Сити" Яя Туре вошел в тренерский штаб донецкого "Олимпика". Он стал ассистентом главного тренера команды Игоря Климовского.

Последним клубом Яя Туре был китайский "Циндао Хуанхай". В составе этой команды он был с июля 2019 года по январь 2020 года. В Украине он выступал за донецкий "Металлург" с января 2004 года по июль 2005 года. 37-летний ивуариец играл также "Монако", "Барселону", "Манчестер Сити" и "Олимпиакос".

"Олимпик" идет на 8-м месте в УПЛ, набрав 17 очков в 14-ти матчах.

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Теги: Туре Селюк Олимпик
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