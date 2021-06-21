СМИ: игроки сборной Чили во время Кубка Америки устроили вечеринку с женщинами легкого поведения

Игроки сборной Чили, участвующие в Кубке Америки, нарушили антиковидные правила, пригласив к себе в гостиницу женщин.

Фото: Getty Images

В нарушении антиковидных протоколов подозревают Артуро Видаля, Гари Меделя, Эдуардо Варгаса и трех других игроков команды. По данным некоторых чилийских СМИ, футболисты пригласили в гостиницу, где остановилась чилийская делегация, женщин легкого поведения и устроили тайную вечеринку. Вследствие инцидента сборная Чили отменила пресс-конференцию перед игрой с Уругваем. Матч состоится 22 июня в 00.00 мск.



Отметим, что несколько дней назад, в преддверии игры с Боливией, Видаль и Медель уже нарушали антиковидные протоколы Кубка Америки. Парикмахер заходил в гостиницу, чтобы подстричь футболистов. Чилийцев оштрафовали - их обязали выплатить по 30 тысяч долларов.



После двух туров группового этапа Кубка Америки, проходящего в Бразилии, чилийцы с четырьмя очками в активе занимают второе место в группе A.



Источник: Marca