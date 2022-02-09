Согласно информации источника, сербский клуб предложил Натхо, известному по выступлениям за московский ЦСКА и казанский "Рубин", новый контракт сроком на один год. Отмечается, что израильский футболист раздумывает над своим будущим, пока он не принял решение, где продолжит карьеру.
Отметим, что Натхо является игроком "Партизана" с 2019 года. За "Рубин" израильский футболист выступал в 2010-2013 годах. Игроком ЦСКА 33-летний полузащитник являлся в 2014-2018 годах.
Источник: РБ Спорт
"Партизан" предложил Натхо новый контракт
Белградский "Партизан" предложил продлить контракт полузащитнику Бибрасу Натхо.
Фото: РИА Новости