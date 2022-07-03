- С каждым днем все больше выясняется, чтобы Дзюба-то никому особо и не нужен. В Европе уж точно. Видимо, с такими аппетитами никто не хочет иметь с ним дело. Слишком дорого обойдется. Дзюба - звезда только по российским меркам. Таким темпом он и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате. А новый сезон уже на носу, нужно ведь предсезонные сборы пройти, чтобы быть в форме к старту. Не мальчик уже. В 33 года очень сложно сохранить хорошую форму после лета, - передает слова Канчельскиса Sport24.
Сегодня генеральный директор сербской "Црвены Звезды" Звездан Терзич в ходе пресс-конференции отрицательно ответил на вопрос о возможности перехода в белградский клуб 33-летнего экс-форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Ранее появлялась информация о переговорах Дзюбы с различными турецкими клубами, включая стамбульские "Фенербахче" и "Галатасарай", однако игроку не удалось договориться с ними о приемлемом для себя размере заработной платы, который, по данным СМИ, составляет 2 миллиона евро в год. По завершении прошедшего сезона футболист покинул петербургский "Зенит", за который выступал в течение 7 лет, контракт с ним не был продлен.
В "Црвене Звезде" ответили на вопрос о возможном подписании Дзюбы
Канчельскис: с такими аппетитами Дзюба никому особо в Европе не нужен. Так можно и карьеру завершить
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал трансферную ситуацию экс-нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"