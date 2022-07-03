Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 2 4 2
ФакелЗавершен
Краснодар
19:00
ФортеНе начат
Зенит
20:00
Црвена ЗвездаНе начат
П1 1.63X 3.95П2 4.9
Сделать ставку

Канчельскис: с такими аппетитами Дзюба никому особо в Европе не нужен. Так можно и карьеру завершить

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал трансферную ситуацию экс-нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
- С каждым днем все больше выясняется, чтобы Дзюба-то никому особо и не нужен. В Европе уж точно. Видимо, с такими аппетитами никто не хочет иметь с ним дело. Слишком дорого обойдется. Дзюба - звезда только по российским меркам. Таким темпом он и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате. А новый сезон уже на носу, нужно ведь предсезонные сборы пройти, чтобы быть в форме к старту. Не мальчик уже. В 33 года очень сложно сохранить хорошую форму после лета, - передает слова Канчельскиса Sport24.

Сегодня генеральный директор сербской "Црвены Звезды" Звездан Терзич в ходе пресс-конференции отрицательно ответил на вопрос о возможности перехода в белградский клуб 33-летнего экс-форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Ранее появлялась информация о переговорах Дзюбы с различными турецкими клубами, включая стамбульские "Фенербахче" и "Галатасарай", однако игроку не удалось договориться с ними о приемлемом для себя размере заработной платы, который, по данным СМИ, составляет 2 миллиона евро в год. По завершении прошедшего сезона футболист покинул петербургский "Зенит", за который выступал в течение 7 лет, контракт с ним не был продлен.

В "Црвене Звезде" ответили на вопрос о возможном подписании Дзюбы


Дзюба Канчельскис
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Локомотив" переиграл "Факел" в результативном матче нестандартного формата
РФС официально назвал артистов, которые выступят на Суперкубке России помимо МакSим и группы "Ленинград"
В ЦСКА сообщили о травме и отъезде в Хорватию Бистровича
Аршавин - о матче ветеранов "Зенита" и "Спартака": фамилии не важны - важно, кто в какой форме находится
Кубок африканских наций-2023 перенесен на январь 2024 года
Гендиректор "Аталанты" высказался о возможном переходе Миранчука в "Торино"
Стали известны составы команд на товарищеский матч "Балтика" - "Алания"
СМИ: Тиль прошел медосмотр в ПСВ, "Спартак" получит меньше 5 миллионов евро 2
Павлюченко - о матче ветеранов "Спартака": с удовольствием бы сыграл против "Зенита" и надрал бы всем им зад 7
"Балтика" объявила о подписании экс-форварда ЦСКА и "Ростова" Гогричиани 2
Канчельскис: с такими аппетитами Дзюба никому особо в Европе не нужен. Так можно и карьеру завершить
Агент Тюкавина рассказал о его планах на ближайший сезон
Раконьяц - в стартовом составе "Локомотива" на товарищеский матч с "Факелом"
"Зенит" и "Црвена Звезда" утвердили план сотрудничества между клубами 5
В "Црвене Звезде" ответили на вопрос о возможном подписании Дзюбы 2
Пономарев - о возвращении Чалова в ЦСКА: нет никаких гарантий, что он будет хорошим футболистом 2 эксклюзив
"Фамилия? Помните, как у Чехова? Лошадиная!" Медведев - о возможном новичке "Зенита" 9
Сутормин - о матче с "Црвеной Звездой": для "Зенита" это пойдет только в плюс перед Суперкубком
В "Зените" рассказали, что ищут замену Ракицкому с "волшебной левой ногой" 2
Розенбаум может выступить на матче за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак" 2
"Алания" объявила о подписании Чочиева
"Переводчик исказил мой ответ". Родригао объяснил свои слова про бойкоты из-за Fan ID 2
Аршавин: все ждут от Кассьерры, что он добавит остроты в атаке "Зенита" 2
"Информация не имеет под собой никаких оснований". Медведев - об интересе "Зенита" к Ераковичу
Циннбауэр - о Комппере: мы с Марвином на одной волне
Стало известно, сколько "Спартак" может получить с продажи Тиля в ПСВ 7
В агентстве Ераковича прокомментировали слухи о переходе защитника "Црвены Звезды" в "Зенит" 2
Циннбауэр объяснил, почему принял предложение возглавить "Локомотив" 2
Медведев заявил, что "Зенит" может провести товарищеский матч с иранским клубом
Источник: Икарди отказался переходить из "Пари Сен-Жермен" в "Вулверхэмптон"
Все новости
-