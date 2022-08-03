Кински: мне кажется, Кухта специально наступил на голову вратарю "Слована". Он сделал это со зла

Экс-голкипер "Сатурна" Антонин Кински оценил эпизод с удалением форварда "Спарты" Яна Кухты.
Фото: O2TV Sport
"Мне кажется, что Кухта специально наступил на голову вратарю "Слована" Оливье Флигену. Я пересмотрел эпизод несколько раз в замедленном повторе. Я отношусь к этому очень отрицательно. Ни один вратарь не готов к такому подлому поступку от нападающего. Я думаю, что Кухта это сделал со зла, потому что "Спарта" проигрывала", - цитирует Кински "Metaratings".

Напомним, в матче первого тура чемпионата Чехии пражская "Спарта", за которую выступает Кухта, на своем поле уступила "Словану" (1:2). Уже на последних секундах встречи Кухта мог вырваться один на один с голкипером соперника, но мяч в итоге был перехвачен, а форвард ногой наступил на голову вратарю "Слована" Оливье Влигену.

Сначала главный арбитр встречи показал Кухте желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и показал экс-форварду "Локомотива" прямую красную карточку. Дисциплинарный комитет чемпионата Чехии рассмотрит эпизод и примет решение о сроке дисквалификации Кухты, который может составить до шести матчей.


Кински Кухта Спарта Слован
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