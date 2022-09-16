Вчера, 15 сентября, "Арис" на своем поле уступил "Кармитиссе" в 4-м туре чемпионата Кипра (1:2). Кокорин появился на поле во втором тайме и в самой концовке встречи забил единственный мяч "Ариса" в этой встрече. Этот гол стал дебютным для Кокорина в команде.
"Он доволен очень, конечно. Сказал, что команда хорошая, ребята все дружные, такая обстановка, как в "Сочи" была. И главное – он там играет.
Он знает, что может. Вон, видите, как Кварацхелия. Думаете, Кокорин хуже, чем Хвича? Нисколько. Удача повернулась лицом к Хвиче. Для Кокорина же было полезно даже тренироваться с такой командой, как "Фиорентина", но игрового времени не было", - цитирует Колесникова РБ Спорт.
Кокорин в конце трансферного окна на правах аренды перешел в кипрский "Арис" из "Фиорентины". За клуб из Лимассола россиянин будет выступать до конца сезона. Александр в дебютном матче за "Арис" отметился голевой передачей, кипрский клуб победил местный "Олимпиакос" со счетом 5:0.
"Арис" в таблице чемпионата Кипра идет на 1-м месте, имея в своем активе 9 очков.
Массажист Кокорина: думаете, Саша хуже, чем Кварацхелия? Нисколько
Сергей Колесников, массажист нападающего "Ариса" Александра Кокорина, рассказал о том, как россиянин чувствует себя в кипрском клубе.
Фото: ФК "Арис"