- Скажу простую вещь: Слуцкий не был великим тренером или менеджером. А его футбол был старомоден по сравнению с современными подходами. Плюс иногда он принимал странные решения. Да и в целом тренерская подготовка Леонида была слабой и не соответствовала уровню Эредевизи. Плюс Слуцкий не мог жить с критикой, которая часто доносилась от СМИ, - цитирует Ламмерса Sport24.
51-летний российский тренер Леонид Слуцкий в период с июня 2018 года по ноябрь 2019 года работал в должности главного тренера голландского "Витесса". В единственном полном сезоне Слуцкого в "Витессе" клуб занял в чемпионате Нидерландов пятое место. Под руководством российского специалиста голландская команда провела 62 матча во всех турнирах, в которых одержала 27 побед, 15 сыграла вничью и в 20 потерпела поражения.
Голландский журналист: Слуцкий не был великим тренером или менеджером, его футбол был старомоден
Голландский журналист газеты Gelderlander Лекс Ламмерс высказал мнение о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера "Витесса".
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