– Он не воспитал ни одного топового игрока. Все говорят про Эдегора, но он и до Слуцкого был выдающимся футболистом. Что он сделал, так это дал Мартину возможность развития. Но уверен, что и без Слуцкого тот все равно бы справился, – передает слова Ламмерса Sport24.
Леонид Слуцкий работал главным тренером голландского клуба "Витесс" в период с июля 2018 года по ноябрь 2019 года. В сумме у Слуцкого насчитывается 62 матча во главе "Витесса". После этого Леонид Викторович возглавил казанский "Рубин", который по собственному желанию покинул в начале этой недели. На данный момент Слуцкий находится без клуба. Некоторые источники и СМИ связывают его с возможным назначением в "Краснодар" вместо Александра Сторожука. Норвежский полузащитник Мартин Эдегор играл при Слуцком в "Витессе". На данный момент он является капитанском лондонского "Арсенала", который идет на первом месте в Английской премьер-лиге.
Голландский журналист: в "Витессе" Слуцкий не воспитал ни одного топового игрока. Эдегор был таким и до него
Журналист нидерландского издания Gelderlander Лекс Ламмерс заявил, что Леонид Слуцкой за время работы в "Витессе" не сумел воспитать ни одного игрока топового уровня.
Фото: FC Vitesse