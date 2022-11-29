Начальник кипрского клуба "Кармиотисса": мы действительно ищем нападающего, но кто такой Дзюба? Никогда о нем не слышал

Начальник кипрского клуба "Кармиотисса" Яннис Виоларис высказался об интересе к российскому нападающему Артеме Дзюбе.
– Мы действительно ищем опытного нападающего, который способен стабильно забивать. Но кто такой Дзюба
? Никогда о нем не слышал. Даже не знаю, что это вообще за игрок, – цитирует Виолариса Sport24
.
Напомним, что некоторые СМИ сообщали об интересе данного клуба к Артему Дзюбе. Тот же футбольный агент Дмитрий Селюк комментировал подобную вероятность, подмечая, что "Кармиотисса" является неподходящим и слабым вариантом для Артема Дзюбы. Напомним, что 34-летний российский нападающий на данный момент находится без клуба с начала ноября текущего года, когда он расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". В Турцию Артем перебирался в августе 2022 года в статусе свободного агента, в предыдущем сезоне Дзюба играл за "Зенит
".