Гендиректор "Кайрата" опроверг информацию о том, что Васин точно покинет клуб

Генеральный директор "Кайрата" Аскар Есимов не подтвердил слухи об уходе Виктора Васина из клуба.
По данным источника, решение о будущем Виктора Васина еще не принято. Сообщается, что он может, как покинуть клуб после истечения контракта, так и подписать новое соглашение. Действующий контракт Васина с "Кайратом" истекает в конце текущего календарного года. По словам, гендиректора "Кайрата" Есимова клуб договорился о встрече с игроком перед наступлением нового года.
Васин стал игроком "Кайрата" в феврале этого года. С тех пор защитник провел 31 матч за клуб, отметившись тремя забитыми мячами. Ранее Васин более 10 лет выступал за московский ЦСКА
. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 350 тысяч евро. В октябре ему исполнилось 34 года.
Источник: телеграм-канал "СпортРадар.kz"