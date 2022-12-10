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Гендиректор "Кайрата" опроверг информацию о том, что Васин точно покинет клуб

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Генеральный директор "Кайрата" Аскар Есимов не подтвердил слухи об уходе Виктора Васина из клуба.
Фото: ФК "Кайрат"
По данным источника, решение о будущем Виктора Васина еще не принято. Сообщается, что он может, как покинуть клуб после истечения контракта, так и подписать новое соглашение. Действующий контракт Васина с "Кайратом" истекает в конце текущего календарного года. По словам, гендиректора "Кайрата" Есимова клуб договорился о встрече с игроком перед наступлением нового года.

Васин стал игроком "Кайрата" в феврале этого года. С тех пор защитник провел 31 матч за клуб, отметившись тремя забитыми мячами. Ранее Васин более 10 лет выступал за московский ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 350 тысяч евро. В октябре ему исполнилось 34 года.

Источник: телеграм-канал "СпортРадар.kz"


Васин Кайрат
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