Хулиан Альварес обогнал Карлоса Тевеса по голам за сборную Аргентины на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес, оформивший дубль в полуфинале ЧМ-2022 против Хорватии (3:0), обогнал по голам Карлоса Тевеса.

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На счету Альвареса стало четыре гола на ЧМ в Катаре. Он повторил результат Гонсало Игуаина, отличившись четыре раза на одном ЧМ до своего 23-летия. Игуаин забил четыре гола на ЧМ-2010 в возрасте 22 лет. Стоит отметить, что Альварес уже забил за карьеру больше голов на ЧМ (4), нежели Карлос Тевес (3).



Сборные Аргентины и Хорватии сыграли между собой вчера, 13 декабря, в полуфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Аргентинцы вышли в финал мирового первенства, обыграв своего соперника со счетом 3:0. Забитые мячи на счету нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса, оформившего дубль и заработавшего пенальти, с которого счет в матче открыл капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси. Он же сделал голевую передачу после своего сольного прохода на второй гол Альвареса. Сам Хулиан перешел в "Манчестер Сити" в феврале 2022 года из аргентинского "Ривер Плейт", остался в "Ривере" на полгода в аренде, а летом текущего года окончательно перебрался в Англию. Его контракт с манчестерским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. ЧМ-2022 в качестве основного форварда сборной Аргентины начинал Лаутаро Мартинес, играющий за "Интер", но потерял свое место в составе из-за плохой реализации.

