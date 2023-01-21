Клуб анонсировал дебют Роналду в официальном твиттер-аккаунте. "Весь мир ждет. Все смотрят на "Аль-Наср" завтра, в воскресенье. Роналду дебютирует за клуб", - сказано в сообщении. 22 января "Аль-Наср" сыграет с "Аль-Иттифаком" в чемпионате Саудовской Аравии.
Напомним, Криштиану Роналду официально стал игроком "Аль-Насра" в конце декабря прошлого года. Португалец подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на 2,5 года. Ранее он принял участие в матче звезд Эр-Рияда против "ПСЖ" (4:5), в котором отметился дублем.
Роналду 22 января дебютирует за "Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии
Стало известно, когда Криштиану Роналду сможет впервые выйти на поле в составе "Аль-Насра".
Фото: AFP