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Роналду 22 января дебютирует за "Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии

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Стало известно, когда Криштиану Роналду сможет впервые выйти на поле в составе "Аль-Насра".
Фото: AFP
Клуб анонсировал дебют Роналду в официальном твиттер-аккаунте. "Весь мир ждет. Все смотрят на "Аль-Наср" завтра, в воскресенье. Роналду дебютирует за клуб", - сказано в сообщении. 22 января "Аль-Наср" сыграет с "Аль-Иттифаком" в чемпионате Саудовской Аравии.

Напомним, Криштиану Роналду официально стал игроком "Аль-Насра" в конце декабря прошлого года. Португалец подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на 2,5 года. Ранее он принял участие в матче звезд Эр-Рияда против "ПСЖ" (4:5), в котором отметился дублем.


Роналду Аль-Наср
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