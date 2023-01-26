"Дзюба? Это не для нас", - приводит слова Уилсона "РБ Спорт".
Ранее появлялась информация о переговорах Дзюбы с "Пари Нижним Новгородом", который занимает 12 место по итогам осенней части РПЛ. 34-летний бывший нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба с начала ноября 2022 года находится без клуба после расторжения контракта с турецким "Адана Демирспор", в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
Спортдиректор "Рейнджерс" - о возможности подписать Дзюбу: это не для нас
Спортивный директор шотландского "Рейнджерс" Росс Уилсон отреагировал на вопрос о возможности интереса клуба к российскому нападающему Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"