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Спортдиректор "Рейнджерс" - о возможности подписать Дзюбу: это не для нас

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Спортивный директор шотландского "Рейнджерс" Росс Уилсон отреагировал на вопрос о возможности интереса клуба к российскому нападающему Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"
"Дзюба? Это не для нас", - приводит слова Уилсона "РБ Спорт".

Ранее появлялась информация о переговорах Дзюбы с "Пари Нижним Новгородом", который занимает 12 место по итогам осенней части РПЛ. 34-летний бывший нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба с начала ноября 2022 года находится без клуба после расторжения контракта с турецким "Адана Демирспор", в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.


Дзюба Рейнджерс
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