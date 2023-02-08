– Я понимаю ответственность, которая ложится на мои плечи. Это первый международный опыт в моей тренерской карьере, я принял новый вызов. Надеюсь, этот опыт станет удачным как для меня, так и для клуба. Задачи, которые я ставлю перед собой лично – показывать хороший футбол, который бы нравился болельщикам, и стремиться побеждать в каждом матче, – приводит слова Кержакова Bobsoccer.
Сегодня пресс-служба "Кармиотиссы" объявила о подписании контракта с Александром Кержаковым. Контракт с 40-летним российским специалистом подписан сроком на полтора года. Последним местом работы Кержакова был "Нижний Новгород". В прошлом сезоне он помог поволжской команде сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге и занять итоговое 11-е место. Однако летом тренер был неожиданно уволен.
В настоящее время "Кармиотисса" располагается на десятой строчке в таблице чемпионата Кипра. Отставание от "Ариса", цвета которого защищает российский нападающий Александр Кокорин, насчитывает 13 очков.
Кержаков – о задачах в "Кармиотиссе": я принял новый вызов
Новый главный тренер "Кармиотиссы" Александр Кержаков поделился планами относительно работы в кипрской команде.
Фото: ФК "Пари НН"