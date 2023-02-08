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Мостовой – о назначении Кержакова в "Кармиотиссу": на Кипре не будут "закапывать" после двух – трех поражений

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Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что Александр Кержаков возглавил кипрскую "Кармиотиссу".
Фото: "Чемпионат"
– Конечно, стоило ехать тренировать на Кипр. Он хорошо работал в "Нижнем Новгороде", сумел не вылететь с откровенно слабой командой. А его почему-то не продлили, так еще и убрали из команды, как это у нас часто бывает. На Кипре получит определенный опыт, который пригодится. Тем более там море и солнце – хорошая атмосфера для работы. К тому же не будет такого давления, не будут "закапывать" после двух или трех поражений. Верю, что он еще вернется в РПЛ. Саня еще молодой для тренера, – приводит слова Мостового "Чемпионат".

Сегодня пресс-служба "Кармиотиссы" объявила о том, что Александр Кержаков стал новым главным тренером команды. Контракт заключен на полтора года с опцией продления еще на один год. До Кипра 40-летний россиянин возглавлял "Пари Нижний Новгород", которому помог в минувшем сезоне сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата России. Несмотря на это, в мае прошлого года поволжский клуб принял решение расстаться со специалистом.

За 13 туров до окончания чемпионата России "Спартак" располагается на второй позиции в таблице. На счету команды Гильермо Абаскаля 36 очков. На пятки наступает "Ростов" с 35 баллами в активе. У идущего на первом месте в РПЛ "Зенита" 42 очка. Четвертую строчку делят ЦСКА и "Динамо". Московские клубы заработали за 17 туров 29 очков.


Мостовой Кержаков А.
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