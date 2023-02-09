"Он пока не успел себя зарекомендовать как серьезный специалист. Александр неплохо поработал в "Пари НН", но почему-то там не задержался. "Кармиотисса" - хороший вызов для Кержакова. На Кипре не совсем серьезная лига, но все равно интересно. Думаю, если он себя проявит, может рассчитывать на повышение в Европе", - приводит слова Нигматуллина "Чемпионат".
Напомним, вчера, 8 февраля, кипрский клуб "Кармиотисса" объявил о назначении Александра Кержакова главным тренером команды. Соглашение с 40-летним российским специалистом подписано на 1,5 года. Последним местом работы Кержакова был "Нижний Новгород", который он покинул по истечении контракта 1 июня 2022 года.
В настоящее время "Кармиотисса" располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра. Команда набрала 23 очка в 22 сыгранных матчах.
Нигматуллин - о Кержакове: если он проявит себя на Кипре, может рассчитывать на повышение в Европе
Экс-вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской "Кармиотиссы".
Фото: "СЭ"