Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Нигматуллин - о Кержакове: если он проявит себя на Кипре, может рассчитывать на повышение в Европе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской "Кармиотиссы".
Фото: "СЭ"
"Он пока не успел себя зарекомендовать как серьезный специалист. Александр неплохо поработал в "Пари НН", но почему-то там не задержался. "Кармиотисса" - хороший вызов для Кержакова. На Кипре не совсем серьезная лига, но все равно интересно. Думаю, если он себя проявит, может рассчитывать на повышение в Европе", - приводит слова Нигматуллина "Чемпионат".

Напомним, вчера, 8 февраля, кипрский клуб "Кармиотисса" объявил о назначении Александра Кержакова главным тренером команды. Соглашение с 40-летним российским специалистом подписано на 1,5 года. Последним местом работы Кержакова был "Нижний Новгород", который он покинул по истечении контракта 1 июня 2022 года.

В настоящее время "Кармиотисса" располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра. Команда набрала 23 очка в 22 сыгранных матчах.


Кержаков А. Нигматуллин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Футбольные клубы потратили рекордные 1,57 млрд долларов на трансферы в январе
Верховный суд РФ отказался отменять Fan ID для болельщиков
Доменико Тедеско - официально в Бельгии. Экс-тренеры "Спартака" захватывают сборные!
Президент "Барселоны" Лапорта: мы создали конкурентоспособную команду за 74 млн евро
Быстров – о Кержакове: не все руководители у нас разбираются в футболе, поэтому придется ему пока поработать на Кипре
Официально: экс-защитник "Ромы" Петар Голубович стал игроком "Химок"
Петржела - о Дзюбе: это не тот футболист, который поможет "Локомотиву" спастись от вылета 1
Защитник "Динамо" Фернандес: я правда думал, что в России медведи ходят по улицам
Бакаев, Сутормин и Васютин - в основе "Зенита" на товарищеский матч с "Урарту"
Президент Ла Лиги Тебас: Суперлига - это волк, который маскируется под бабушку. Но у него слишком большие нос и зубы
Шитов - об уходе из "Спартака": был вариант с "Пари НН", но футбол "Крыльев Советов" мне больше подходит
Кузнецов - о Дзюбе в "Локомотиве": это сомнительное подписание, выиграет только агент 1
ФИФА - об итогах финансового спора "Краснодара" и Ботхейма: решение еще не окончательное и не имеет обязательной силы
Агент Ренана опроверг информацию о 40-миллионном предложении "Реала" "Зениту" по поводу игрока
Шитов - о Рассказове: в "Спартаке" у него был непростой период. Наверное, он чувствует облегчение 1