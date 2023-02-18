"Ясно, что "Фиорентина" следит за ним. Но там прекрасно понимают, где чемпионат Италии, а где чемпионат Кипра. Там тоже, конечно, играть умеют. Хорошо, что Кокорин там играет. Думаю, если на Кипре у него получается, то лучше там и остаться, будет спокойно играть. Тем более ему уже почти 32 года", - цитирует Мостового "СЭ".
Напомним, что 31-летний нападающий Александр Кокорин принадлежит "Фиорентине" и выступает за "Арис" на правах аренды до конца текущего сезона. Сегодня, 18 февраля, Кокорин забил свой 9 гол в этом сезоне и таким образом вышел на второе место в гонке бомбардиров чемпионата Кипра. Также в активе российского игрока 4 результативные передачи в 19 проведенных матчах. "Арис" на данный момент занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков.
Мостовой - о Кокорине: если на Кипре у него получается, то лучше там и остаться
Бывший полузащитник сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой поделился мнением об игре форварда Александра Кокорина за кипрский "Арис".
Фото: ФК "Арис"