"Сердар Азмун скоро прибудет в расположение нашей национальной команды и сможет сыграть в товарищеском матче против сборной России", - цитирует администратора сборной Ирана Мехди Харати Sport24.
Ранее агент иранского форварда Сердара Азмуна Арманд Дурн также подтвердил, что футболист сможет сыграть против России в товарищеском матче. Контрольный поединок между Ираном и командой Валерия Карпина пройдет в Тегеране 23 марта.
28-летний Азмун, играющий на позиции центрального нападающего, известен российским болельщикам по выступлениям за "Рубин", "Ростов" и "Зенит". Всего в российском первенстве футболист сумел 85 раз поразить ворота соперников за 208 поединков. Так же на счету Сердара 38 голевых пасов. С зимы 2022 года Азмун выступает в Бундеслиге, защищая цвета "Байера". В этом сезоне Азмун набрал 2+3 по системе гол плюс пас в 19 встречах. В составе Ирана экс-зенитовец забил 45 голов в 68 играх.
Администратор сборной Ирана Харати: Азмун сможет сыграть против сборной России
В национальной команде Ирана рассказали, что нападающий Сердар Азмун сможет принять участие в контрольном поединке со сборной России.
Фото: ФК "Зенит"