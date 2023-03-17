Россия упала на рекордно низкое 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовала новую таблицу коэффициентов стран, в которой Россия продолжила падение.

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В новой таблице коэффициентов Россия переместилась на двадцать третью позицию – это абсолютный антирекорд. Столь низкое место наша страна не занимала ни разу в истории. Предыдущий худший рейтинг датирован сезоном-2003/04, когда Россия располагалась на 21-й строчке. На протяжении последних восемнадцати лет – с сезона-2004/05 – наша страна впервые выпала из верхней десятки.



В пересчете на представительство клубов скажем, что в случае немедленного допуска к еврокубкам у России было бы единственное место в квалификации Лиги чемпионов. Причем для выхода в групповую стадию самого престижного клубного турнира континента чемпиону РПЛ понадобилось бы преодолеть сразу четыре отборочных раунда.



Напомним, всего пять лет назад россияне вплотную приблизились к Топ-5 национальных лиг Европы. Тогда отставание от Франции составляло всего три балла. В настоящее время отечественные клубы и национальная сборная отстранены от участия в официальных соревнованиях из-за событий на Украине.