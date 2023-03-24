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Главный тренер "Ариса": Кокорину уже не 18 лет, но он точно заслуживает быть в сборной

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Наставник "Ариса" Алексей Шпилевский считает, что нападающий кипрской команды Александр Кокорин заслужил место в сборной России.
Фото: "Известия"
"Вызов в сборную - это всецело решение тренера национальной команды. Мне тяжело рассуждать на этот счет, но я могу точно сказать, что Саша в потрясающей форме, он получает удовольствие от команды, от стиля нашей игры. Честно, не знаю, нужно ли ему возвращаться в сборную и хочет ли он сам что-то еще доказывать. Ему уже не 18 лет. Но он точно заслуживает быть в сборной", - цитирует Шпилевского Metaratings.

Российский 32-летний нападающий Александр Кокорин перешел в "Арис" летом 2022 года на правах аренды из "Фиорентины". В текущем сезоне он провел за кипрский коллектив 23 матча, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать 5 результативных передач. За сборную России у форварда 48 встреч, в которых он набрал 12+8 по системе гол плюс пас. Свой последний матч в футболке сборной Кокорин провел против Испании (3:3) в товарищеской игре, где отметился голевой передачей. Последняя официальная игра за национальную команду была у Александра на Евро-2016 против Уэльса (0:3).


Арис Кокорин Сборная России
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