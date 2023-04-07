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"СЭ": Черчесов может возглавить действующего чемпиона Турции "Трабзонспор"

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Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов является кандидатом на пост наставника турецкого "Трабзонспора".
Фото: ФК "Ференцварош"
По сведениям источника, действующий чемпион страны не планирует немедленной смены рулевого и включил 59-летнего россиянина в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды в будущем сезоне. Черчесов отказался давать комментарии об интересе со стороны "Трабзонспора". По итогам 25 туров коллектив из Трабзона располагается на пятой строчке в таблице.

Экс-наставник сборной России в настоящее время занят подготовкой "Ференцвароша" к завтрашней игре венгерского первенства с клубом ПАКШ. Напомним, в этом сезоне команда Станислава Черчесова пробилась в 1/8 финала Лиги Европы. На групповой стадии "Трабзонспор" был одним из соперников "Ференцвароша" и не сумел выйти в следующий раунд. Из квартета в плей-офф шагнули венгерский клуб и "Монако" Александра Головина.

Источник: "СЭ"


Черчесов С Трабзонспор Ференцварош
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