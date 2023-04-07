По сведениям источника, действующий чемпион страны не планирует немедленной смены рулевого и включил 59-летнего россиянина в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды в будущем сезоне. Черчесов отказался давать комментарии об интересе со стороны "Трабзонспора". По итогам 25 туров коллектив из Трабзона располагается на пятой строчке в таблице.
Экс-наставник сборной России в настоящее время занят подготовкой "Ференцвароша" к завтрашней игре венгерского первенства с клубом ПАКШ. Напомним, в этом сезоне команда Станислава Черчесова пробилась в 1/8 финала Лиги Европы. На групповой стадии "Трабзонспор" был одним из соперников "Ференцвароша" и не сумел выйти в следующий раунд. Из квартета в плей-офф шагнули венгерский клуб и "Монако" Александра Головина.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Черчесов может возглавить действующего чемпиона Турции "Трабзонспор"
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов является кандидатом на пост наставника турецкого "Трабзонспора".
Фото: ФК "Ференцварош"