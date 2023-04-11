- Я бы назвал Кержакова джентельменом, но теперь вынужден читать всю чушь, которую он наговорил. Ни один игрок клуба не хотел видеть его в команде. На последней игре ему помогли, потому что он не понимал — какие замены надо делать. Мы не в детском саду! Это профессиональный футбол.
Ранее в одном из своих интервью Александр Кержаков публично раскритиковал руководство "Кармиотиссы" за то, что владелец клуба вмешивался в тренерский процесс и не имел четкой цели по развитию команды. По словам российского тренера, владелец клуба заходил в раздевалку команды в перерыве последнего матча Кержакова на посту главного тренера и делал замены против воли специалиста. Кержаков заявлял о непрофессиональной среде на Кипре.
Источник: "Чемпионат"
Генеральный менеджер "Кармиотиссы": ни один игрок клуба не хотел видеть Кержакова в команде
Генеральный менеджер "Кармиотиссы" Антонис Антониус заявил, что Александра Кержакова не хотели видеть игроки клуба.
Фото: РПЛ