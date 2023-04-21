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Нападающий "Аль-Насра" Роналду избежал наказания за неприличный жест фанатам

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Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии не стал налагать санкции на нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду за неприличный жест в адрес болельщиков соперника.
Фото: ФК "Аль-Наср"
Инцидент произошел после финального свистка выездного матча между "Аль-Хилялем" и "Аль-Насром" (2:0) в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Роналду направлялся в раздевалку в тот момент, когда фанаты хозяев начали скандировать имя Лионеля Месси. Португальский форвард взял себя за пах, адресовав этот жест болельщикам. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, а самому футболисту грозили арест и депортация из страны.

Как утверждает источник, 38-летнему португальцу удалось избежать наказания только потому, что карательный орган рассматривал инцидент исключительно с главной камеры ТВ-трансляции, хотя в соцсетях завирусились многочисленные видео с других точек. Однако дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии не стал прилагать их к делу.

Пресс-служба "Аль-Насра", комментируя инцидент, объяснила жест Роналду ударом в пах, который футболист перенес во время игры.

Источник: Goal


Аль-Наср Аль-Хиляль Роналду
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