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Капелло: Кокорин - один из лучших футболистов России

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал форварда "Ариса" Александра Кокорина одним из лучших футболистов страны.
Фото: ФК "Арис"
- Кокорин — очень хороший игрок, один из лучших футболистов России.

Кокорин был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра по итогам сезона, который стал для российского нападающего первым в карьере. Всего за "Арис" форвард сыграл 28 матчей, забил 13 голов и сделал 6 передач. Под руководством Капелло Кокорин играл за сборную России. В "Арисе" заявляли о желании выкупить нападающего у итальянской "Фиорентины". Кокорину 32 года.

Источник: "РБ Спорт"


Капелло Кокорин Арис
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