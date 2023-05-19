- Кокорин — очень хороший игрок, один из лучших футболистов России.
Кокорин был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра по итогам сезона, который стал для российского нападающего первым в карьере. Всего за "Арис" форвард сыграл 28 матчей, забил 13 голов и сделал 6 передач. Под руководством Капелло Кокорин играл за сборную России. В "Арисе" заявляли о желании выкупить нападающего у итальянской "Фиорентины". Кокорину 32 года.
Источник: "РБ Спорт"
Капелло: Кокорин - один из лучших футболистов России
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал форварда "Ариса" Александра Кокорина одним из лучших футболистов страны.
Фото: ФК "Арис"