– Что касается последнего матча с АПОЭЛом, надо красиво завершить сезон. Но решать будет тренер. Если он скажет, что можете отдыхать – это его решение. Что для меня еврокубки? Смотря какие это еврокубки. Я везде участвовал. Дай бог. Лига чемпионов – самый оптимальный вариант для "Ариса", – приводит слова Кокорина "Чемпионат".
Накануне "Арис", цвета которого на правах аренды защищал Александр Кокорин, впервые в истории клуба стал чемпионом Кипра. 32-летний россиянин внес весомый вклад в выдающийся успех команды из Лимасола. Экс-нападающий "Зенита" и сборной России наколотил тринадцать голов при шести ассистах за сезон в чемпионате и Кубке Кипра, а также удостоился награды MVP национального первенства.
Кокорин – о еврокубках: Лига чемпионов – самый оптимальный вариант для "Ариса"
Нападающий "Ариса" Александр Кокорин заявил, что его команда заслуживает выступать в Лиге чемпионов в новом сезоне.
Фото: ФК "Арис"