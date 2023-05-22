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Кокорин – о еврокубках: Лига чемпионов – самый оптимальный вариант для "Ариса"

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Нападающий "Ариса" Александр Кокорин заявил, что его команда заслуживает выступать в Лиге чемпионов в новом сезоне.
Фото: ФК "Арис"
– Что касается последнего матча с АПОЭЛом, надо красиво завершить сезон. Но решать будет тренер. Если он скажет, что можете отдыхать – это его решение. Что для меня еврокубки? Смотря какие это еврокубки. Я везде участвовал. Дай бог. Лига чемпионов – самый оптимальный вариант для "Ариса", – приводит слова Кокорина "Чемпионат".

Накануне "Арис", цвета которого на правах аренды защищал Александр Кокорин, впервые в истории клуба стал чемпионом Кипра. 32-летний россиянин внес весомый вклад в выдающийся успех команды из Лимасола. Экс-нападающий "Зенита" и сборной России наколотил тринадцать голов при шести ассистах за сезон в чемпионате и Кубке Кипра, а также удостоился награды MVP национального первенства.


Арис Кокорин
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