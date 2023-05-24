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Агент главного тренера "Ариса" - о Кокорине: он воскрес из небытия и показал, что реально топовый футболист

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Агент и отец наставника "Ариса" Алексея Шпилевского Николай высоко оценил вклад в чемпионство "Ариса" российского нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
- Еще раз подтвердился класс Саши Кокорина, который воскрес из небытия и показал, что он реально топовый футболист. Хотя изначально было очень много скептиков. К тому же, многие недооценивают уровень чемпионата Кипра, но это реально серьезная лига, особенно первая шестерка. Рад, что на таком уровне Кокорин показал разницу и доказал, что он действительно мастер.

Напомним, бывший нападающий сборной России Александр Кокорин был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра по итогам этого сезона. Также Кокорин в составе "Ариса" завоевал чемпионский титул, который стал первым в истории клуба из Лимассола и вторым в карьере футболиста.

32-летний форвард выступает в этом сезоне за кипрский клуб на правах аренды из итальянской "Фиорентины". Он принял участие в 29 матчах за киприотов, в которых оформил 13+6 по системе гол плюс пас.

Источник: "РБ Спорт"


Кокорин Арис
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