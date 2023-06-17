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Канчельскис: Кержаков правильно сделал, что поехал в Сербию. Если в России не дают шансов, то почему бы не попробовать?

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера сербского "Спартака" из Суботицы.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
- Если есть предложение, то почему не поехать? Это же опыт. Если в России не дают шансов, то почему бы не попробовать? Нет смысла сидеть и ждать. У нас один и тот же тренер работает пять лет, убивает три команды и продолжает работать. Безумие! Кержаков правильно сделал, что поехал, – передает слова Канчельскиса Metaratnigs.ru.

Ранее стало официально известно, что 40-летний российский тренер Александр Кержаков назначен на должность наставника сербского клуба "Спартак" Суботица. В прошедшем сезоне специалист с 8 февраля по 1 апреля 2023 года занимал пост главного тренера кипрской "Кармиотиссы", но покинул клуб из-за конфликтной ситуации с его руководством. Ранее в сезоне-2021/2022 Кержаков занял 11 место в РПЛ с дебютантом высшего дивизиона "Нижним Новгородом", набрав 33 очка в 30 матчах.


Спартак Суботица Кержаков Канчельскис
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