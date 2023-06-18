- На мой взгляд, Кержаков сделал правильный выбор, уехав работать в Европу. В России его долгое время никуда не звали после работы в "Нижнем Новгороде". Вообще, это очень странно, что востребованный в Европе специалист никому не понадобился в России. Наверное, это к лучшему, - передает слова Петржелы "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что 40-летний экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков был назначен на должность главного тренера сербского клуба "Спартак" Суботица. Ранее специалист работал с томской "Томью", сохранив с ней прописку в ФНЛ, а также с "Нижним Новгородом" в сезоне-2021/2022, с Кержаковым волжане заняли 11 место в дебютном сезоне в РПЛ, набрав 33 очка. С февраля 2023 года по апрель 2023 года Александр возглавлял кипрскую "Кармиотиссу", которую покинул из-за конфликта с руководством.
Петржела - о назначении Кержакова в сербский "Спартак": он сделал правильный выбор, уехав работать в Европу
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о назначении Александра Кержакова на должность главного тренера сербского "Спартака" из Суботицы.
Фото: ФК "Спартак Суботица"