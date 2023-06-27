- В России название моей новой команды действительно ассоциируется с московским "Спартаком", однако наш клуб не имеет с ним ничего общего. Тем более и клубные цвета для меня гораздо привычнее. "Спартак" Суботица - клуб с традициями, поэтому я приложу все силы, чтобы команда радовали местных болельщиков, показывала зрелищный футбол и решала поставленные задачи.
Напомним, ранее сербский клуб "Спартак" из города Суботица объявил о назначении на пост главного тренера команды Александра Кержакова. Контракт с 40-летним специалистом заключен на 1 год и включает опцию продления еще на один сезон. В минувшем сезоне местный "Спартак" занял в турнирной таблице чемпионата Сербии 10-е место. Последним местом работы 40-летнего российского специалиста был кипрский клуб "Кармиотисса", который он возглавлял с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
Источник: Bobsoccer.ru
Кержаков: "Спартак" Суботица не имеет ничего общего с московским "Спартаком"
Главный тренер "Спартака" из города Суботица Александр Кержаков заявил, что этот клуб не имеет ничего общего с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак" Суботица