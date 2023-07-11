— Очень рад объявить, что буду работать в "Тоболе"! Это отличная возможность для меня и клуба сделать хорошую работу. Переговоры проходили в обычном режиме, ничего необычного. Сегодня уже встречался с губернатором региона, переговорили и скоро начнем работу. Я буду президентом и генеральным директором клуба. В "Тоболе" это сдвоенная должность. До конца сезона буду работать здесь, завтра подпишем контракт с конкретными датами, – передает слова Канчельскиса Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 54-летний Андрей Канчельскис хочет вернуться в тренерское ремесло. Сегодня бывший футболист сборной России подтвердил эти слухи. Несмотря на назначение в казахстанский "Тобол", Канчельскис продолжит поиск работы в тренерской сфере. Отметим, что предыдущим клубом, который возглавлял прославленный отечественный игрок, был "Навбахор". Данную команду Канчельскис тренировал с августа 2019 года по октябрь 2020 года.
В настоящее время "Тобол" успел сыграть 14 матчей в рамках текущего розыгрыша чемпионата Казахстана по футболу. На счету команды из города Костанай 23 набранных балла. Она располагается на шестом месте в турнирной таблице.
Канчельскис: я буду президентом и генеральным директором "Тобола"
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал о том, что он будет работать президентом и генеральным директором казахстанского "Тобола".
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