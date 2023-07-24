– После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все. Говорил ли с президентом позже? Нет, мы не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе.
19 июля 2023 года венгерский "Ференцварош" дома в рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сыграл против фарерского "Клаксвика". Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. Таким образом, "зеленые орлы" вылетели из ЛЧ. Сразу после того, как это произошло, президент "Ференцвароша" Габор Кубатов объявил об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера команды. На следующий день стороны подписали бумаги о расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2024 года.
59-летний Станислав Черчесов работал в стане "Ференцвароша" с декабря 2021 года. Под руководством российского специалиста клуб из Венгрии завоевал три трофея.
Источник: "СЭ"
Черчесов: после увольнения не говорил с президентом "Ференцвароша"
Бывший главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал о том, как произошла его отставка из стана венгерского клуба.
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