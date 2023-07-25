Как сообщает источник, "Аль-Ахли" проявляет интерес к Станиславу Черчесову. Саудовский клуб хочет пригласить российского специалиста на пост главного тренера. Однако уточняется, что Станислав Саламович не собирается принимать поспешных решений, если получит официальное предложение от "Аль-Ахли".
59-летний Черчесов в настоящее время находится без работы. Его предыдущим клубом был венгерский "Ференцварош". В стане "зеленых орлов" Станислав Саламович работал с декабря 2021 года. Вместе с командой из Венгрии ему удалось выиграть три трофея. Этим летом российский специалист покинул "Ференцварош" после вылета из квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Источник: "Матч ТВ"
Станислав Черчесов может возглавить саудовский "Аль-Ахли"
Бывший главный тренер сборной России и венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов может стать новым наставником саудовского "Аль-Ахли".
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