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Станислав Черчесов может возглавить саудовский "Аль-Ахли"

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Бывший главный тренер сборной России и венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов может стать новым наставником саудовского "Аль-Ахли".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, "Аль-Ахли" проявляет интерес к Станиславу Черчесову. Саудовский клуб хочет пригласить российского специалиста на пост главного тренера. Однако уточняется, что Станислав Саламович не собирается принимать поспешных решений, если получит официальное предложение от "Аль-Ахли".

59-летний Черчесов в настоящее время находится без работы. Его предыдущим клубом был венгерский "Ференцварош". В стане "зеленых орлов" Станислав Саламович работал с декабря 2021 года. Вместе с командой из Венгрии ему удалось выиграть три трофея. Этим летом российский специалист покинул "Ференцварош" после вылета из квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Источник: "Матч ТВ"


Черчесов Саудовская Аравия Ференцварош
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