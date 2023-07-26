"Черчесов психологически очень устойчивый человек. Конечно, в любом случае это поражение очень тяжелое, и каким бы сильным он не был, какое-то время нужно, чтобы оправиться от поражения и последующего ухода из клуба... Но если быть объективным, это просто случай, дикая случайность, которая может случиться с каждым и точно не характеризует тренерские умения Черчесова", — сказал Агузаров.
59-летний Черчесов был уволен из венгерского клуба после поражения от "Клаксвика" (0:3 общ) в квалификации Лиги чемпионов. Черчесов был назначен на пост главного тренера "Ференцвароша" в декабре 2021 года. Под руководством российского тренера клуб выиграл три трофея. Ранее Станислав Черчесов работал в сборной России, варшавской "Легии", московском "Динамо", пермском "Амкаре", "Ахмате" из Грозного, "Жемчужине Сочи", московском "Спартаке", "Тироле" и "Куфштейне".
Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить один из клубов Саудовской Аравии.
Источник: Sport24.
Агузаров — об увольнении Черчесова: дикая случайность, которая точно не характеризует тренерские умения Черчесова
Футбольный агент Алан Агузаров высказался об увольнении Станислава Черчесова из "Ференцвароша".
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