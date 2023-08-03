Как утверждает источник, греческая сторона готова заплатить турецкому клубу 600 тыс евро за полноценный трансфер 30-летнего россиянина. ПАОК предложил Оздоеву контракт по схеме "2+1", по которому ежегодный оклад футболиста составит 1,2 млн евро. Отмечается, что экс-полузащитник "Зенита" согласен на переход и желает покинуть "Фатих Карагюмрюк", а клубы уже согласовали сделку.
Оздоев перешел в турецкий клуб летом прошлого года. В минувшем сезоне он провел за "Фатих Карагюмрюк" 34 матча, записав на свой счет 5 голов и 6 ассистов. Его команда заняла итоговое седьмое место в таблице Суперлиги, набрав 51 очко. У Оздоева еще год по контракту с "Фатихом".
Источник: to10.gr
Полузащитник "Фатих Карагюмрюк" Оздоев близок к переходу в ПАОК
Российский футболист "Фатих Карагюмрюк" Магомед Оздоев может продолжить карьеру в греческом клубе ПАОК.
Фото: ФК "Фатих Карагюмрюк"