Как утверждает источник, именно такой оклад предусмотрен трудовым договором, заключенным между сторонами. 7 августа ПАОК официально объявил о подписании контракта с 30-летним россиянином до конца сезона-2024/25.
По слухам, сумма трансфера Оздоева в Грецию составила около 1 млн евро. Полузащитник перешел в турецкий "Фатих Карагюмрюк" из петербургского "Зенита" на правах свободного агента в июле 2022 года. В 34 матчах за стамбульцев хавбек забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Источник: Sport24
Sport24: зарплата Оздоева в греческом клубе ПАОК составит 1,3 млн евро в год
Российский полузащитник Магомед Оздоев будет зарабатывать в греческом клубе ПАОК 1,3 млн евро за сезон.
Фото: ФК ПАОК