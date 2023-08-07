– Все просто: ПАОК сделал хорошее предложение, и Оздоев ушел без каких-либо конфликтов, – приводит ответ пресс-службы турецкого клуба Sport24.
7 августа ПАОК анонсировал заключение соглашения с 30-летним россиянином до конца сезона-2024/25. По информации СМИ, Магомед Оздоев будет зарабатывать в греческом клубе ПАОК 1,3 млн евро за сезон. Сумма трансфера экс-хавбека "Зенита" в Грецию составила около 1 млн евро. Магомед перешел в турецкий "Фатих Карагюмрюк" из петербургского "Зенита" на правах свободного агента в июле 2022 года. В 34 матчах за стамбульцев он забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Пресс-служба "Фатих Карагюмрюк" – о причинах ухода Оздоева: ПАОК сделал хорошее предложение
В пресс-службе "Фатих Карагюмрюк" объяснили трансфер полузащитника Магомеда Оздоева в греческий ПАОК.
Фото: ФК "Фатих Карагюмрюк"