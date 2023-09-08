Кварацхелия – в старте сборной Грузии на отборочный матч Евро-2024 с Испанией

Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия выйдет в стартовом составе сборной Грузии на домашний матч 5-го тура группы A квалификации чемпионата Европы-2024 против национальной команды Испании.

Фото: ФК "Наполи"

Игра состоится в Тбилиси. Стартовый свисток немецкого рефери Даниэля Зиберта раздастся в 19:00 по мск.



Команды начнут встречу в следующих составах:



Сборная Грузии: Мамардашвили, Азаров, Кашия, Кверквелия, Гочолеишвили, Гагнидзе, Лобжанидзе, Абурджания, Китеишвили, Микаутадзе, Кварацхелия.



Сборная Испании: Симон, Гайя, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль, Руис, Родри, Гави, Дани Ольмо, Асенсио, Мората.



Грузия идет второй в группе A, имея на счету 4 очка. Испанцы с тремя очками располагаются на четвертом месте в таблице.