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"Интер Майами" без Месси крупно уступил "Атланте" в МЛС

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Состоялся матч МЛС между командами "Атланта Юнайтед" и "Интер Майами", который прошел на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.
Фото: Dirty South Soccer
Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Голы забили Тристан Муюмба, Брукс Леннон, Георгиос Якумакис и Тайлер Вольф за "Атланту", а защитник «Интер Майами" Камаль Миллер стал автором автогола.

Дубль за гостей оформил Леонардо Кампана. Лионель Месси не попал в заявку "Интер Майами" из-за небольшого повреждения.

Следующие матчи пройдут 21 сентября: "Интер Майами" встретится с "Торонто", а "Атланта" сыграет с "Ди-Си Юнайтед". Поражение от "Атланты" прервало четырехматчевую серию без поражений для "Интер Майами".


Интер Майами Месси
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