"Интер Майами" без Месси крупно уступил "Атланте" в МЛС

Состоялся матч МЛС между командами "Атланта Юнайтед" и "Интер Майами", который прошел на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.



Фото: Dirty South Soccer

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Голы забили Тристан Муюмба, Брукс Леннон, Георгиос Якумакис и Тайлер Вольф за "Атланту", а защитник «Интер Майами" Камаль Миллер стал автором автогола.



Дубль за гостей оформил Леонардо Кампана. Лионель Месси не попал в заявку "Интер Майами" из-за небольшого повреждения.



Следующие матчи пройдут 21 сентября: "Интер Майами" встретится с "Торонто", а "Атланта" сыграет с "Ди-Си Юнайтед". Поражение от "Атланты" прервало четырехматчевую серию без поражений для "Интер Майами".