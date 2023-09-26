– Действительно, Николич был заинтересован в Кокорине. Мы были в диалоге, а сейчас Александр в "Арисе". У Кокорина было достаточно вариантов, куда он мог перейти этим летом. Нападающий выбрал вариант с довольно существенным понижением по зарплате, но игрой в европейских турнирах, – цитирует Бердышева "СЭ".
Ранее главный тренер "Шабаб Аль-Ахли" Марко Николич признался, что приглашал нападающего Александра Кокорина в клуб минувшим летом. 32-летний нападающий принял решение перейти из "Фиорентины" в кипрский "Арис", в составе которого уже отметился забитым голом и результативной передачей.
Марко Николич возглавил "Локомотив" 14 мая 2020 года, сменив на посту главного тренера "железнодорожников" легендарного Юрия Семина. Под руководством 44-летнего серба "красно-синие" завоевали Кубок России в 2021 году, обыграв в финале Кубка России "Крылья Советов" со счетом 3:1. 5 октября 2021 года московский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Николичем по обоюдному согласию сторон. Минувшим летом экс-наставник "Локомотива" возглавил "Шабаб Аль Ахли" из ОАЭ.
Агент Кокорина: Николич был заинтересован в переходе Александра в "Шабаб Аль-Ахли"
Тимофей Бердышев, агент российского нападающего Александра Кокорина, подтвердил слова главного тренера "Шабаб Аль-Ахли" Марко Николича о переговорах по поводу возможного перехода его клиента этим летом.
Фото: ФК "Арис"