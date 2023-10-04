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Спортивный директор "Ламии": адаптация Дзагоева прошла отлично. Мы довольны Аланом!

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Спортдиректор "Ламии" Сакис Цикнис поделился информацией о том, как проходит адаптация российского хавбека Алана Дзагоева в греческом клубе.
Фото: ФК "Ламия"
"Адаптация Алана прошла отлично. Он чувствует себя очень хорошо в клубе. Мы довольны Дзагоевым!" - приводит слова Цикниса Sport24.

Напомним, в конце сентября "Ламия" официально объявила о подписании контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым. 33-летний российский экс-хавбек "Рубина" перебрался в греческий клуб на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение до лета 2024 года. В минувшем сезоне футболист провел за казанскую команду 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.


Дзагоев Ламия
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