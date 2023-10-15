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Филипп Клеман возглавил "Рейнджерс"

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Бельгийский специалист Филипп Клеман стал главным тренером "Рейнджерс", сообщает шотландского клуба.
Фото: Getty Images
Филипп Клеман стал наставником "Рейнджерс". Он заменил на посту главного тренера команды Майкла Била. Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

После восьми туров чемпионата Шотландии по футболу "Рейнджерс" сумел заработать 15 очков. В настоящее время команда из Глазго занимает второе место в турнирной таблице.

Напомним, последним клубом Клемана является "Монако". Он ушел из стана "монегасков" летом текущего года.

Источник: пресс-служба ФК "Рейнджерс"


Рейнджерс Клеман
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