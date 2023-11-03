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Оздоев: по-моему, Москва — это один из лучших городов в мире

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Футболист ПАОКа Магомед Оздоев похвалил инфраструктуру Москвы.
Фото: ФК ПАОК
"Москва — это, по мне, один из лучших городов мира, если не лучший. В Москве есть всё. Автобусы, общественный транспорт там не стоят в пробках, а едут по выделенной полосе. Ты можешь сесть на жёлтое такси или прыгнуть в метро и доехать до любой точки", — передает слова Оздоева "Чемпионат".

Сейчас Оздоев играет за ПАОК. В текущем сезоне греческой Суперлиги россиянин сыграл 9 матчей. В них он забил 2 мяча.

Оздоев сыграл за московский "Локомотив" 67 матчей. В них российский полузащитник забил 3 мяча и отдал 5 голевых передачи.

Оздоев является четырехтактным чемпионом России в составе петербургского "Зенита".


Оздоев ПАОК
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