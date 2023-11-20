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Шпилевский: пока Кокорин не показал свой максимум, не проявил себя на 100%

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Наставник "Ариса" Алексей Шпилевский рассказал, что нападающий Александр Кокорин пока не набрал свою лучшую форму.
Фото: ФК "Арис"
"Мы знаем, на что Саша способен. Пока он не показал свой максимум, не проявил себя на 100%. Поэтому трудно сказать. Если он будет играть так, как тренируется, то мы увидим того самого Сашу", - цитирует Шпилевского "РБ Спорт".

Российский нападающий Александр Кокорин выступает за "Арис" из Лимасола на правах аренды, права на игрока по-прежнему принадлежит итальянской "Фиорентине". В текущем сезоне Кокорин принял участие в девяти матчах кипрский клуб во всех соревнованиях, забил два гола и отметился результативной передачей на партнера. Напомним, что в конце октября форвард был вынужден пропустить 4 игры из-за полученной травмы.

Кокорин Шпилевский Арис
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