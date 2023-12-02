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Российский арбитр Карасев получил назначение на еще один матч чемпионата Саудовской Аравии

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Российский рефери Сергей Карасев отработает на игре 15-го тура саудовской Про-Лиги.
Фото: "СЭ"
Лучший арбитр России по итогам прошлого сезона Сергей Карасев обслужит встречу 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в которой сыграют "Аль-Охдуд" и "Аль-Иттифак", в качестве видеоассистента. Матч состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. Главный судья - латвийский рефери Андрис Трейманис.

Напомним, ранее Карасев в качестве главного судьи отработал поединок "Абха" - "Аль-Ахли" (0:6).

Карасёв Саудовская Аравия
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