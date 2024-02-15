"Мы поздравляем Ивана с дебютом за наш клуб! В матче против "Нови Пазара" он отыграл весь второй тайм, но, к сожалению, не отметился результативными действиями. Россиянин — большой игрок для "Железничара", он показал свой уровень в дебютной встрече. Мы делаем ставку на этого футболиста и надеемся, что со временем он покажет все, на что способен", - цитирует Наунковича Sport24.
Иван Игнатьев перешел в сербский "Железничар" в текущее трансферное окно в статусе свободного агента, ранее нападающий выступал за "Сочи". В текущем сезоне нападающий провел за южан 18 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 800 тысяч евро. Ранее Игнатьев был игроком "Краснодара", "Локомотива", "Рубина" и "Крыльев Советов". "Железничар" после 20-ти сыгранных туров занимает 14-ую строчку в турнирной таблице чемпионата Сербии
Президент "Железничара" Наункович - об Игнатьеве: россиянин - большой игрок, мы делаем ставку на этого футболиста
Президент "Железничара" Зоран Наункович высказался о дебюте Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Железничар"