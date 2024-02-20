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Шпилевский: Кокорину нелегко далось возвращение из "Фиорентины". Такие переходы сказываются на ментальном состоянии

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Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский рассказал о психологическом состоянии форварда Александра Кокорина.
Фото: Getty Images
- Ему нелегко далось возвращение из "Фиорентины". Все-таки на ментальном состоянии такие переходы сказываются. Ему надо было найти мотивацию после того, как ему сказали, что он не нужен "Фиорентине". Слава богу, сейчас он приходит в себя и возвращается на свой уровень.

Российский нападающий Александр Кокорин, права на которого принадлежат итальянской "Фиорентине", играет за "Арис" на правах аренды. Контракт футболиста с "фиалками" истекает летом этого года. В текущем сезоне 32-летний центрфорвард провел за кипрскую команду 23 матча, в которых записал на свой счет 8+2 по системе гол плюс пас. За итальянцев Кокорин сыграл в этом сезоне три минуты и в 4 матчах оставался в запасе.

Источник: "РБ Спорт"

Шпилевский Арис Лимассол Кокорин Фиорентина
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